Московские памятники одели в варежки

В сети появилось видео, на котором неизвестные молодые люди, закрывающие свои лица масками, одевают московские памятники в варежки. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Интересная Москва».

Фото: Telegram-канал «Интересная Москва» Telegram-канал «Интересная Москва»

На кадрах видно, что на молодых людях надеты черные дождевики с надписью на спине: «Что так холодно?». Для того чтобы забираться на памятники, у них в распоряжении есть стремянки, благодаря которым им и удается добраться до рук и даже копыт статуй.

Примечательно, что варежки далеко не обычного размера, а увеличенного, поэтому их легко можно одеть на руки героев памятников. К чему приурочена данная акция и кто ее организатор на данный момент неизвестно.