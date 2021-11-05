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Московские памятники одели в варежки

Мослента
30 минут назад

В сети появилось видео, на котором неизвестные молодые люди, закрывающие свои лица масками, одевают московские памятники в варежки. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Интересная Москва».

Московские памятники одели в варежки
Фото: Telegram-канал «Интересная Москва»Telegram-канал «Интересная Москва»

На кадрах видно, что на молодых людях надеты черные дождевики с надписью на спине: «Что так холодно?». Для того чтобы забираться на памятники, у них в распоряжении есть стремянки, благодаря которым им и удается добраться до рук и даже копыт статуй.

Примечательно, что варежки далеко не обычного размера, а увеличенного, поэтому их легко можно одеть на руки героев памятников. К чему приурочена данная акция и кто ее организатор на данный момент неизвестно.

Ранее подушки с изображением героев популярного сериала «Сверхъестественное» Дина и Сэма появились у памятников, посвященных женщинам, в Москве. Такие же подушки появились и возле картонной фигуры футболиста Артема Дзюбы в Подольске.
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