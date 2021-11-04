Собянин порассуждал об эффективности нерабочих дней в столице

Число ежедневных госпитализаций среди инфицированных COVID-19 в Москве за прошедшую неделю снизилось с 1,6 тысячи до 1,5 тысячи. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тысячи госпитализаций держится уже в течение недели», — отметил градоначальник, оценивая ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Комментируя текущую эпидемобстановку, он подчеркнул, что на прошлой неделе этот показатель составлял порядка 1,6 — 1,7 тысячи.

Рассуждая об эффективности нерабочих дней мэр заметил, что оценить результаты действующих мер можно будет уже совсем скоро.

«Полный эффект от нерабочих дней мы поймем в конце следующей недели. Надеемся, что ситуация с коронавирусом будет выправляться», — высказался он.