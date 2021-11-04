В Москве вдвое увеличили выплаты донорам крови с антителами к COVID

В Москве будут платить 10 тысяч рублей за сдачу плазмы крови с антителами к COVID-19. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин, передает РИА «Новости».

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«С 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию десять тысяч рублей», — заявил мэр.

Данная кровь нужна для лечения тяжелых коронавирусных больных. Ее сдают граждане, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию.

Собянин отметил, что большинство доноров просто хотят помочь тяжелобольным, а выплаты станут для них дополнительным материальным стимулом.

В прошлом году в Москве стали применять донорскую плазму с антителами к SARS-CoV-2 для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. За полтора года этот метод применили в 20 тысячах случаев. Он уже доказал эффективность: после введения плазмы количество людей, попадающих в реанимацию, уменьшается вдвое.

В Москве открыт крупневший центр в России по отбору плазмы крови. Он может производить в месяц около 10 тонн плазмы.

Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 килограммов и уже переболели вирусом. Ранее им полагалась выплата в 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание в 1 212 рублей. Если сдать плазму безвозмездно, ее количество могут учесть для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России».