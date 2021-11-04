В Москве вдвое увеличили выплаты донорам крови с антителами к COVID

В Москве будут платить 10 тысяч рублей за сдачу плазмы крови с антителами к COVID-19. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин, передает РИА «Новости».
«С 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию десять тысяч рублей», — заявил мэр.
Данная кровь нужна для лечения тяжелых коронавирусных больных. Ее сдают граждане, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию.
Собянин отметил, что большинство доноров просто хотят помочь тяжелобольным, а выплаты станут для них дополнительным материальным стимулом.
В прошлом году в Москве стали применять донорскую плазму с антителами к SARS-CoV-2 для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. За полтора года этот метод применили в 20 тысячах случаев. Он уже доказал эффективность: после введения плазмы количество людей, попадающих в реанимацию, уменьшается вдвое.
В Москве открыт крупневший центр в России по отбору плазмы крови. Он может производить в месяц около 10 тонн плазмы.
Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 килограммов и уже переболели вирусом. Ранее им полагалась выплата в 5 тысяч рублей, а также компенсация на питание в 1 212 рублей. Если сдать плазму безвозмездно, ее количество могут учесть для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России».
Весной этого года сообщалось, что более 10 тысяч пациентов московских стационаров, у которых был диагностирован коронавирус, получили иммунную плазму крови.