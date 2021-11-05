10 тысяч нарушений масочного режима выявлено в транспорте Москвы

Около десяти тысяч нарушителей масочного режима в общественном транспорте выявили московские контролеры в первые нерабочие дни. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ Артем Пряхин / Коммерсантъ

«Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки», — сказал руководитель организации Владислав Султанов.

Он добавил, что в связи с ростом численности заболевших COVID-19 на данный момент более полутора тысяч контролеров проводят усиленную проверку за соблюдением антиковидных мер.

По словам Султанова, контролеры оформляют протокол о нарушении, даже если маска приспущена с носа гражданина, не закрывая собой дыхательные пути.