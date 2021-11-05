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Москвичи нарушили масочный режим 10 тысяч раз в первые нерабочие дни

Мослентаиещё 6
1 час назад

Около десяти тысяч нарушителей масочного режима в общественном транспорте выявили московские контролеры в первые нерабочие дни. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

10 тысяч нарушений масочного режима выявлено в транспорте Москвы
Фото: Артем Пряхин / КоммерсантъАртем Пряхин / Коммерсантъ

«Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки», — сказал руководитель организации Владислав Султанов.

Он добавил, что в связи с ростом численности заболевших COVID-19 на данный момент более полутора тысяч контролеров проводят усиленную проверку за соблюдением антиковидных мер.

По словам Султанова, контролеры оформляют протокол о нарушении, даже если маска приспущена с носа гражданина, не закрывая собой дыхательные пути.

Ранее в транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением мер против COVID-19. Тогда Султанов сообщил, что 99 процентов москвичей заходят в метро в масках, однако дальше некоторые спускают их или вовсе снимают.
Новости Москвы,Общество,Масочный режим,РБК,
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