Парковки в Москве станут бесплатными на три дня

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы во время ноябрьских праздников. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный департамент транспорта.

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"В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября", - заявили в дептрансе.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости быть внимательными и парковаться без нарушений. Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал о бесплатной парковке на праздниках - парковаться можно будет бесплатно даже на улицах с тарифом 380 рублей в час. Платить придется лишь за парковки со шлагбаумом.

Он отметил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября платные парковки в столице будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не являются праздничными.