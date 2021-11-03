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Велопрокат в столице подешевеет в четыре раза с 5 ноября

Вечерняя Москва
32 минуты назад

Поминутный тариф московского велопроката подешевеет в четыре раза с 5 ноября текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 3 ноября.

Велопрокат в столице подешевеет в четыре раза с 5 ноября
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

— С 5 ноября тариф «Поминутный» еще дешевле: всего пять рублей за старт. Потом один рубль — минута (раньше было 20 рублей за старт, потом пять — минута), — уточнили в ведомстве.

Также лимита на число поездок в день не предусмотрено, заключили в департаменте транспорта столицы.

В понедельник, 1 ноября, стало известно, что в московском районе Измайлово появились новые станции велопроката. Их установили на Измайловском проспекте, Измайловском шоссе и улице Ибрагимова.

В конце октября департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно со столичным сервисом «Велобайк» продлили работу велопроката в городе до конца ноября.

При этом сезонные абонементы и все бонусы сохранились у москвичей до 30 ноября. Также с 1 ноября для активных жителей предусмотрена аренда только механических велосипедов.

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