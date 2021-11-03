Схему движения транспорта изменят на Дмитровском шоссе

Транспортное движение по Дмитровскому шоссе в Москве ограничат с 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 3 ноября.

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва Анна Быкова, Вечерняя Москва

Изменения введут из-за проведения дорожных работ на участке магистрали.

Ограничение будет действовать до 30 сентября следующего года, говорится в сообщении.

Нововведения в графике работы затронули и общественный транспорт города в ближайшие дни. Так, расписание движения трамваев в усадьбу Михалково и до станции Московского метрополитена «Дмитровская» вернули в прежний режим 3 ноября.

До этого на участке действовали ограничения в будние дни после 21:00 по местному времени и в выходные.

До этого в пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что график движения пригородных поездов магистрали столицы изменился в период с 3 по 7 ноября.