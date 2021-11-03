QR-коды сохранят: Собянин рассказал об ограничениях в Москве после 7 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система QR-кодов сохранится после завершения ноябрьских праздников и ковидных каникул. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мэр отметил, что в музеи и театры после 8 ноября можно будет попасть только при предъявлении QR-кода.

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По его словам, также сохранятся ограничения для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Столичные работодатели при этом будут обязаны и дальше держать 30 процентов сотрудников в режиме удаленной работы.

Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра Городской клинической больницы имени В. М. Буянова, отметив, что после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров.

"В Москве <...> динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", - сказал мэр.

По его словам, город вернется к обычной жизни с понедельника, однако ранее введенные ограничения останутся. Сохранится домашний режим для пожилых горожан, перевод на удаленку 30% штата столичных компаний.

Собянин вновь призвал москвичей привиться от коронавируса, возможности для этого в столице созданы.

Ситуация в Московской области

Власти Подмосковья также не планируют продлевать нерабочие дни.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется - спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

В Подмосковье продолжат действовать такие меры ограничения, как приостановка работы транспортных карт для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, в том случае, если они еще не вакцинировались от коронавируса или не переболели ковидом в течение последних шести месяцев. С 8 ноября в регионе разрешается проводить спортивные, физкультурные, досуговые, развлекательные, зрелищные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия, если все зрители обладают специальным QR-код, а также имеют при себе маску.

При отсутствии у части зрителей специального QR-кода действуют следующие ограничения для проведения указанных мероприятий: 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется при проведении мероприятий в организациях культуры и образования

"С 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код. Сохраняется обязательный масочный режим. Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%", - отмечается в сообщении.

Также работодатели обязаны перевести на дистанционную работу 30% сотрудников и всех сотрудников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших. Продолжает действовать обязанность агрегаторов передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября, поскольку ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Вирусолог Сергей Нетесов в беседе с NEWS.ru усомнился в его словах. Он считает, что нужно около недели, чтобы понять, как обстоит дело на самом деле.

Рановато говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Нужно как минимум 3–5 дней, чтобы понять, стабилизировалась она или нет, — сказал Нетесов.

Иммунолог Николай Крючков назвал отмену нерабочих дней в Москве, введенных на такой короткий срок, странной и бессмысленной. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил соответствующую инициативу властей столицы, отметив, что нерабочие дни не могли значительно сказаться ни на темпах вакцинации, ни на ежедневном приросте заболеваемости, ощутимый результат мог бы наступить только после месяца ограничительных мер.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют продлевать нерабочие дни, введенные в городе с 28 октября по 7 ноября.

«Это странно, — заметил Крючков. — Понятно, что нерабочие дни ввели для того, чтобы стимулировать вакцинацию. Так же, если помните, было и летом с вводом QR-кодов: тогда вакцинация резко пошла вверх, какое-то время продержалась, а потом, когда все ограничения отменили перед выборами, упала настолько, что темпы оказались даже ниже, чем до введения QR-кодов».

Сейчас, по словам иммунолога, темпы вакцинации в разных регионах выросли в три-четыре раза, что является очень хорошим показателем. Еще один такой же месяц мог бы серьезно продвинуть вперед прививочную кампанию.

«Но для этого нужно время. В одной неделе ограничений нет никакого смысла, максимум, что можно получить, — короткий всплеск вакцинации. Хотя, конечно, непонятно, что будет теперь. Если, например, всех людей оставят на дистанционке, разгрузив так общественный транспорт и социальные контакты, может, ситуацию и удастся проконтролировать. В противном случае толку никакого не будет», — заключил медик.

Введение обязательного требования проверки QR-кода для посещения театров по-разному отразилось на работе ведущих столичных сцен: так, на работу Большого театра ситуация повлияла мало, а зрители Театра им. Евг. Вахтангова вернули билеты на сумму примерно в 1 млн рублей. Об этом ТАСС рассказали руководители учреждений.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин назвал ситуацию рабочей, отметив, что люди с пониманием относятся к введению QR-кодов для посещения спектаклей и их проверке на входе, и на посещаемости их введение не сказалось.

"Ситуация вполне рабочая, люди с пониманием относятся к ситуации. Информация прошла по СМИ. Людей, которые приходят и не знают о том, что вход по QR-кодам, практически нет. Конечно, какая-то часть людей сдает билеты, но мы их тут же пускаем обратно в продажу. Принципиально на заполняемости зрительного зала это не сказалось", - сообщил Урин ТАСС.

Очередей в кассы на возврат билетов не отмечается.

"Нет проблемы. Ведь сдают билеты в кассу реально те, кто их покупал в кассе. А все, кто покупал их в интернете, пишут заявление, мы спокойно им обратно перечисляем деньги", - рассказал гендиректор ГАБТ.

На входе в театр зрителям, по его словам, приходится несколько задержаться для проверки QR-кода.

"Какое-то время это отнимает. Если раньше мы показывали билеты и сразу проходили в театр, конечно, это чуть-чуть усложняет процедуру. Людям приходится иногда 3-5 минут постоять. Работаем в этом режиме, подготовились. Пока, в первые дни, это на посещаемости не сказалось", - сказал Урин.

Театр им. Вахтангова

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что зрители вернули в театр порядка 1 тыс. билетов на 1 млн рублей.

"Сегодня возвращено порядка 1 тыс. билетов на 1 млн рублей. Мы у себя на сайте повесили объявление о правилах входа в театр в соответствии с указом мэра. У кого нет QR-кода, или кто отказывается получать его, или кто отказывается делать ПЦР накануне, те имеют право сдать билеты без штрафных санкций. Это можно было сделать с 20 октября по 1 ноября - с момента, как вышел указ мэра о входе в театр по QR-кодам. Все могли сдать билеты", - рассказал Крок.

В целом, по его словам, в период объявленных выходных дней продажи упали.

"До выхода указа о введении QR-кодов за неделю продавали порядка 4,5 тыс. билетов, после - последняя неделя - 1,5 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Крок также прогнозирует очереди на вход в театр с 8 ноября, когда будет разрешена 70-процентная заполняемость зала.

"То, что это будут огромные очереди на вход, это без сомнения. Нужно сделать три пункта контроля: первый - мы должны проверить у зрителя температуру, второй уровень контроля - мы должны проверить у зрителя QR-код, после этого мы должны проверить билеты. И только после этого зритель имеет право войти в театр. Поэтому мы обращаемся ко всем нашим зрителям, чтобы они приходили в театр заранее. Мы театр теперь открываем не за 45 минут до начала спектакля, а за час", - добавил Крок.

Он подчеркнул, что вход по QR-кодам будет продолжен и после 7 ноября до отмены соответствующих антиковидных мероприятий.

"Нам нелегко. Мы не сможем вовремя начинать спектакли. Понимаем, какие сейчас будут конфликтные ситуации на входе со зрителями. Выяснится, что кто-то не знал, кто-то QR-код дома забыл, у кого-то не сканируется, не грузится, у кого-то прививка сделана, а QR-код не получен, кто-то сделал за границей, не в Москве. Таких зрителей у нас очень много. Я отдаю себе отчет, что будет испорчено у людей настроение <...>. Но будем максимально бережно, с пониманием подходить к каждому человеку и делать от себя все возможное, чтобы зритель попал в театр", - заверил директор.

"Ленком"

Директор московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер напомнил, что театр начал пускать зрителей на спектакли по QR-кодам еще раньше - в качестве эксперимента, когда при таком условии была разрешена 100-процентная заполняемость зала, и продал билеты на 100% зала на постановки с 1 ноября.

"До этого указа был указ другого толка, согласно которому с 1 ноября нам дали разрешение продавать билеты на 100% зала с QR-кодами или ПЦР. А сейчас, по новому указу Сергея Семеновича (Собянина - прим. ТАСС), только 50% до 7 ноября. Здесь маленькая проблемка была: как людям, которые купили билеты, перенос делать? Потому что всех мы не могли принять, учитывая, что продавали билеты на 100% зала. Но мы вышли из положения, сделали переносы, кому это было нужно, удовлетворили всех желающих. И практически билеты не сдают, что приятно", - сказал Варшавер ТАСС.

По его словам, билеты сдают редко и не из-за отсутствия QR-кода.

"Сдают редкие два билета, и то не потому, что нет QR-кода или чего-то другого, потому что QR-код обязан был быть и раньше <...>. Поэтому на сегодняшний день "Ленком" на белом коне. У нас налаженное дело", - заявил собеседник агентства.

Еще в октябре в "Ленкоме" прошли три экспериментальных спектакля со 100-процентной заполняемостью зрительного зала.

"Поэтому мы по накатанной с 28 октября органично вошли в новый порядок. А с 8 ноября нам разрешено продавать 70% билетов тоже с QR-кодами, ПЦР. Уже не 50%, а 70%", - сказал директор.

Власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Театры и музеи продолжат принимать зрителей в этот период, но только при предъявлении QR-кода и при наличии защитных масок. Допустимая заполняемость помещений составит не более 50%. По окончании периода нерабочих дней, с 8 ноября, использование системы QR-кодов и защитных масок для посещения театров и музеев останется обязательным, а допустимая заполняемость увеличится до 70%.

Вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов. Решение об этом смогут принимать руководители образовательных учреждений. Об этом говорится в приказе Минобрнауки, размещённом на сайте ведомства.

Руководители образовательных и научных организаций, исходя из эпидемиологической обстановки в субъекте РФ, вправе обеспечить реализацию образовательных программ в сфере самостоятельной работы обучающихся и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, — говорится в опубликованном приказе министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Отмечается, что при введении самоподготовки вузам следует обеспечить учащихся методической поддержкой и за три дня предупредить об объёме работы. Также необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. То же касается и организации сдачи сессий в удалённом режиме.

Ранее Минобрнауки регламентировало обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий в период нерабочих дней.

Известно, что в РАНХиГС уже приняли решение о продлении формы дистанционного обучения на период после 8 ноября. О переводе на смешанный формат обучения предупредили и студентов Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил переход на дистанционное обучение и в школах города после каникул, однако выразил надежду, что подобного не произойдёт.

За подделку сертификата о вакцинации россиян будут приговаривать к обязательным работам на срок до 1 года. Такие изменения связаны с тем, что с 8 ноября сертификат о вакцинации будет иметь статус официального документа.

«Приобретение, хранение, перевозка, использование поддельного QR-кода станут квалифицироваться по части 3 статьи 327 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо в виде принудительных работ на срок до 1 года», — говорится в Уголовном Кодексе РФ.

В настоящее время за подобное деяние тоже можно получить уголовное наказание по части 5 статьи 327 УК РФ, но виновному будет грозить арест на срок до 6 месяцев.