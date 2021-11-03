В центре Москвы скоростной лимит снизили до 30 км/ч

На ряде улиц в центре Москвы скоростной лимит снижен до 30 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Евгений Одиноков/РИА Новости

Ограничение теперь действует на Малой Бронной, Малой Дмитровке, Большой Никитской и Варварке. Решение принято по итогам анализа обращений горожан в дептранс.

На улицах, где введен лимит 30 км/ч, наблюдается плотный поток пешеходов: рядом кафе, офисы, театры. Снижение разрешенной скорости позволит москвичам безопаснее перемещаться по центру.