В Москве массово отменили и задержали рейсы

Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – в среду утром на фоне тумана, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 7.59 мск среды, во Внуково 15 рейсов задержаны, восемь отменены, в Домодедово 29 рейсов задержаны, шесть отменены, в Шереметьево три рейса задержаны, четыре отменены, передает РИА «Новости».

Во вторник вечером пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов сообщал, что воздушная гавань планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится.