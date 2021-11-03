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Из-за тумана в Москве отменены и задержаны более 60 рейсов

Деловая газета "Взгляд"
17 минут назад

Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево – в среду утром на фоне тумана, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

В Москве массово отменили и задержали рейсы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации на 7.59 мск среды, во Внуково 15 рейсов задержаны, восемь отменены, в Домодедово 29 рейсов задержаны, шесть отменены, в Шереметьево три рейса задержаны, четыре отменены, передает РИА «Новости».

Во вторник вечером пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов сообщал, что воздушная гавань планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится.

На Москву снова опустится туман

Накануне из-за непогоды отменили и задержали более 200 рейсов в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. В МЧС сообщали, что радиационный туман в Москве продержится до полуночи.
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