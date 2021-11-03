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Магазин «Магнит» опечатали за нарушение профилактических мер против COVID-19

Мослентаиещё 4
29 минут назад

Роспотребнадзор временно закрыл магазин «Магнит» на юго-востоке Москвы за нарушение мер профилактики против распространения COVID-19. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Роспотребнадзор закрыл магазин «Магнит» на юго-востоке Москвы
Фото: Telegram-канал «Московские новости»Telegram-канал «Московские новости»

По данным источника, в точке сети на улице Скрябина, дом 6 не соблюдалось социальное дистанцирование, сотрудники не были вакцинированы от COVID-19, посетителей обслуживали без масок. Складские помещения были захламлены, что не позволяло проводить дезинфекцию.

За выявленные нарушения магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток по решению суда.

Ранее в этом округе за несоблюдение антикоронавирусных мер закрыли другой продуктовый магазин.

Новости Москвы,"Магнит",Роспотребнадзор,АГН "Москва",
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