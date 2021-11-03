Роспотребнадзор закрыл магазин «Магнит» на юго-востоке Москвы

Роспотребнадзор временно закрыл магазин «Магнит» на юго-востоке Москвы за нарушение мер профилактики против распространения COVID-19. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Фото: Telegram-канал «Московские новости» Telegram-канал «Московские новости»

По данным источника, в точке сети на улице Скрябина, дом 6 не соблюдалось социальное дистанцирование, сотрудники не были вакцинированы от COVID-19, посетителей обслуживали без масок. Складские помещения были захламлены, что не позволяло проводить дезинфекцию.

За выявленные нарушения магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток по решению суда.