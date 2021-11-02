Синоптик назвал причину возникновения затяжного тумана

"Но по тем расчетам, которые мы только провели, ветер усиливается, к утру 3 ноября он будет в диапазоне от 5 до 10 метров в секунду, появятся облака. Ветер и туман несовместимы. Ветер быстро рассеивает туман, создавая турбулентные потоки, а туман возникает при антициклоне", – уточнил Вильфанд.