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Синоптик назвал причину возникновения затяжного тумана в Москве

Москва24
2 часа назад

Причиной затяжного тумана в Москве стал антициклон и безветренная погода. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик назвал причину возникновения затяжного тумана
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Причина в антициклоне, который способствует возникновению тумана, штилевая погода, нет ветра, поэтому антициклон очень медленно отступает и давление быстро не падает", – пояснил метеоролог.

Он напомнил, что вечером выпущено предупреждение Росгидромета, согласно которому до конца суток 2 ноября в столице и области продержится туман. Вильфанд подчеркнул, что он сохранится лишь местами. При этом его плотность значительно уменьшилась.

"Туман сейчас только местами в Москве, это не тот густой туман, который был утром с видимостью до 50 метров", – отметил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра не исключает, что туман может быть и завтра утром, если антициклон продолжит отступать так же медленно.

"Но по тем расчетам, которые мы только провели, ветер усиливается, к утру 3 ноября он будет в диапазоне от 5 до 10 метров в секунду, появятся облака. Ветер и туман несовместимы. Ветер быстро рассеивает туман, создавая турбулентные потоки, а туман возникает при антициклоне", – уточнил Вильфанд.

Плотный туман накрыл столицу в ночь на 2 ноября. Из-за необычного природного явления утром в столичных аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов, автолюбителям рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Росгидромет,Интерфакс,
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