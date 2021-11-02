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На Москву снова опустится туман

Вероника Полынина
55 минут назад

Туман в Москве и Московской области сохранится до конца суток, сообщили в МЧС.

На Москву снова опустится туман
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до конца суток 02 ноября местами по г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении ведомства.

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В МЧС рекомендовали водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходам - использовать светоотражающие элементы в одежде.

Туман в Москве и Московской области появился накануне вечером, видимость упала до 200-700 метров. Из-за сложных погодных условий в трех аэропортах Москвы задержали или отменили более 200 авиарейсов.

Новости Москвы,Росгидромет,МЧС,
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