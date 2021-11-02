На Москву снова опустится туман

Туман в Москве и Московской области сохранится до конца суток, сообщили в МЧС.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до конца суток 02 ноября местами по г. Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС рекомендовали водителям значительно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходам - использовать светоотражающие элементы в одежде.