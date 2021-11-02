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Эколог объяснил, чем опасен густой туман

ТК «Звезда»
37 минут назад

Густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды. Об этом предупредил эколог и климатолог Александр Шувалов. В комментарии «Звезде» он подчеркнул, что пагубные последствия могут быть в случае, если туман держится более двух дней.

«Одно из метеорологических условий образования тумана - это наличие инверсии в нижнем приземном слое атмосферы. Что такое инверсия? Обычно температура с высотой понижается на 0,6 градуса на 100 метров. Но бывают ситуации, которые связаны с интенсивным выхолаживанием приземного слоя, когда образуется инверсия, то есть приземный слой становится холоднее, чем на высоте, предположим, 300-500 метров. В итоге получается, что вот этот слой как бы заперт. Выше него все загрязнения, которые раньше поднимались вверх и растворялись, заперты в нижнем приземном слое», - сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что туман, который наблюдается в Москве с вечера понедельника, называется радиационным. Из-за тумана в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, автовладельцам рекомендовано пользоваться общественным транспортом.

Новости Москвы,Видео,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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