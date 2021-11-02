На реконструкцию кинотеатра "Полярный" выделили ₽49 млн

Власти Москвы выделили на реконструкцию кинотеатра "Полярный", построенного в 1964 году, 49 млн рублей. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

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"Правительство Москвы выделило из городского бюджета 49 млн рублей на реконструкцию кинотеатра "Полярный" в Южном Медведкове. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Кинотеатр "Полярный", построенный в 1964 году, расположен в северо-восточной части Москвы по адресу: Полярная улица, д.9. Устаревшее здание кинотеатра было закрыто в 2008 году и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. За последние годы было разработано несколько инвестиционных проектов по реконструкции здания, однако по разным причинам ни один из них не был реализован.

Решение о проведении реконструкции кинотеатра "Полярный" за счет городского бюджета было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным на основании многочисленных обращений жителей Южного Медведкова, депутатов Мосгордумы и местного самоуправления. Для проведения реконструкции здание кинотеатра передано в оперативное управление ГАУ "Парк Яуза".

"С целью определения состояния несущих конструкций, фундаментов и перекрытий в ближайшее время будет проведено комплексное техническое обследование объекта. На 2022 год запланированы подготовка концепции современного использования здания и начало разработки проектно-сметной документации", - говорится в материале.