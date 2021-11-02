Выставка «Михаил Врубель» откроется в Новой Третьяковке 3 ноября

«Реализация этой выставки была огромной мечтой всех, кто работал над проектом. Очень трудно представить, что эта выставка впервые за 65 лет объединяет работы этого художника из Третьяковской галереи, из русских музеев и огромного количества частных музейных собраний России. Одна работа даже привезена из Еревана. При том, что Михаил Врубель очень широко известен, видимо, нужно было подождать эти 65 лет для того, чтобы создать эту выставку. Это не просто выставка. Нам удалось создать некое синтетическое произведение искусства, которое дает возможность раскрыться работам Михаила Врубеля так, как они не раскрывались никогда», - сказала в ходе мероприятия генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.