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Выставка «Михаил Врубель» откроется в Новой Третьяковке 3 ноября

Агентство «Москва»
2 часа назад

В Новой Третьяковке 3 ноября откроется выставка «Михаил Врубель», в рамках экспозиции впервые за 65 лет будет представлено крупнейшее собрание работ художника. Об этом с пресс-показа выставки сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Выставка «Михаил Врубель» откроется в Новой Третьяковке 3 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Реализация этой выставки была огромной мечтой всех, кто работал над проектом. Очень трудно представить, что эта выставка впервые за 65 лет объединяет работы этого художника из Третьяковской галереи, из русских музеев и огромного количества частных музейных собраний России. Одна работа даже привезена из Еревана. При том, что Михаил Врубель очень широко известен, видимо, нужно было подождать эти 65 лет для того, чтобы создать эту выставку. Это не просто выставка. Нам удалось создать некое синтетическое произведение искусства, которое дает возможность раскрыться работам Михаила Врубеля так, как они не раскрывались никогда», - сказала в ходе мероприятия генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка будет открыта к посещению до 8 марта 2022 года. В рамках экспозиции будут представлены более 300 экспонатов, в частности, живописные работы, листы графики и скульптура.

Новости Москвы,Михаил Врубель,Зельфира Трегулова,АГН "Москва",
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