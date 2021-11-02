Густой туман в Москве сняли на видео с коптера

Окутавший Москву густой туман из-за понижения температуры сняли на видео с коптера. Ролик публикует издание «Известия». На кадрах видно, как плотной дымкой заволокло столичные улицы, наблюдается низкая видимость.

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд в интервью «Известиям» заявил о том, что туман является естественным природным явлением, называемое радиационным выхолаживанием.

«Оно не имеет никакого отношения к радиоактивности. Это энергетическое выхолаживание на подстилающей поверхности при отсутствии облаков», – рассказал метеоролог.