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Густой туман в Москве сняли на видео с коптера

Александр Кузьмин
1 час назад

Окутавший Москву густой туман из-за понижения температуры сняли на видео с коптера. Ролик публикует издание «Известия». На кадрах видно, как плотной дымкой заволокло столичные улицы, наблюдается низкая видимость.

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд в интервью «Известиям» заявил о том, что туман является естественным природным явлением, называемое радиационным выхолаживанием.

«Оно не имеет никакого отношения к радиоактивности. Это энергетическое выхолаживание на подстилающей поверхности при отсутствии облаков», – рассказал метеоролог.

Густой туман пришел в столицу в понедельник вечером. Из-за сложных погодных условий в трех аэропортах были задержаны более 200 рейсов, более 30 самолетов были направлены на запасные аэродромы.

Новости Москвы,Погода,Видео,газета "Известия",
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