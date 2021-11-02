В Москве выявили 5 736 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 5 736 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За 24 часа в столице госпитализировали 1 568 человек, на ИВЛ находятся 767. При этом выздоровели в столице еще 6 359 человек. "Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 605 363", – говорится в сообщении.

В столице за прошедшие сутки скончались 98 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.