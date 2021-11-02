Музыкальную академию планируют построить в Мневниковской пойме

«Территория площадью 23,07 га расположена в районах Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский Парк. Строительство двух мостов позволит объединить общественные пространства трех районов в крупный парковый кластер и создать для жителей протяженный пешеходный маршрут между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили». Кроме того, в рамках реализации проекта планировки предусмотрено строительство музыкальной академии. Хочу отметить, что пока на обсуждение вынесена лишь граддокументация, архитектурные и конструктивные решения мостов еще находятся в работе, равно как и визуальный облик академии», - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.