Музыкальную академию планируют построить в Мневниковской пойме

В Мневниковской пойме планируется благоустройство набережной и строительство двух пешеходных мостов, также предусмотрено строительство музыкальной академии. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
«Территория площадью 23,07 га расположена в районах Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский Парк. Строительство двух мостов позволит объединить общественные пространства трех районов в крупный парковый кластер и создать для жителей протяженный пешеходный маршрут между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили». Кроме того, в рамках реализации проекта планировки предусмотрено строительство музыкальной академии. Хочу отметить, что пока на обсуждение вынесена лишь граддокументация, архитектурные и конструктивные решения мостов еще находятся в работе, равно как и визуальный облик академии», - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.
Как уточняется, первый мост запроектирован в створе Проектируемого проезда 1074 до ул. Островная. Второй мост заложен между территорией Мневниковской поймы и парком «Фили». Между ними запроектирована велопешеходная связь вдоль Проектируемого проезда 1074. Благодаря этому решению будет выстроена связь с территорией Крылатских холмов и Гребного канала. Отмечается, что мост со стороны парка «Фили» и дорожки имеют конфигурацию, исключающую рекреационное использование наиболее ценных природных территорий и объектов в границах ООПТ.
«Что касается благоустройства набережной, на данном отрезке будут сделаны спуски к воде, интересное ландшафтное озеленение, предусматривающее высадку многолетних цветов и кустарников, появятся детские и спортивные площадки», - добавил Кузнецов.