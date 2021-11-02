В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.48EUR 82.96BRENT 84.06
Войти в почту

8 линий Мосметро планируют продлить и построить в 2022–2024 годах

РИАМОиещё 10
53 минуты назад

Проектирование и строительство новых станций на 8 линиях метро Москвы запланировано на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

8 линий метро планируют продлить и построить в 2022–2024 годах
Фото:  Telegram канал Дептранс Москвы Telegram канал Дептранс Москвы

«С 2022 до конца 2024 года за счет средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 км линий метро, 25 станций и три электродепо. Строительство новых станций запланировано на 8 линиях метро, включая как уже существующие, так и перспективные», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей на этот период остается завершение строительства Большой кольцевой линии метро.

«Кроме того, планируется завершить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внуково» и Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха», станции «Новомосковская» Сокольнической линии и участка Троицкой линии между станциями «ЗИЛ» и «Коммунарка», – добавил глава Стройкомплекса.

Также планируется начать продление Арбатско-Покровской линии в район Гольяново и строительство перспективных Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий подземки. Все расходы на работы по развитию системы Московского метрополитена заложены в Адресную инвестиционную программу города на ближайшие 3 года.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Завод имени И.А. Лихачева,Международный аэропорт Внуково,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители