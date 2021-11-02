8 линий метро планируют продлить и построить в 2022–2024 годах

«С 2022 до конца 2024 года за счет средств городского бюджета планируется спроектировать и построить 58,5 км линий метро, 25 станций и три электродепо. Строительство новых станций запланировано на 8 линиях метро, включая как уже существующие, так и перспективные», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.