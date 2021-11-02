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В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тыс. пенсионеров

ТАСС
1 час назад

Более 300 тыс. пенсионеров, которые сделали прививку от коронавируса в Москве, получили за пять месяцев подарочные наборы "С заботой о здоровье". Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тыс. пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Москвичи 65 лет и старше, которые до конца года полностью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, могут получить подарочный набор. Уже более 300 тыс. горожан сделали прививку и приняли участие в акции "С заботой о здоровье". Такой приятный вид поощрения - наша благодарность пожилым москвичам за проявление гражданской активности, заботу о себе и подачу правильного примера молодежи", - сказала Ракова.

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В подарочный набор входят полезные для поддержания здоровья предметы: пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок.

Получить коробку "С заботой о здоровье" могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в период с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцинацию. Также пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарочного набора денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Москвичам старшего поколения, ранее получившим коробку "С заботой о здоровье", компенсация не полагается.

"Сертификат на подарочный набор выдается в пункте вакцинации. Забрать подарок можно в центре социального обслуживания или поликлинике, независимо от того, где была проведена вакцинация. Если житель Москвы старшего поколения выбирает денежную компенсацию, ему необходимо написать заявление о назначении компенсационной выплаты в районном центре социального обслуживания. К заявлению нужно приложить паспорт, сведения о реквизитах счета, сертификат о вакцинации и сертификат на получение подарочного набора "С заботой о здоровье", - добавила Ракова.

Для получения подарочного набора или выплаты необходимо пройти вакцинацию в указанные сроки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы; в местах вакцинации, организованных Департаментом здравоохранения города Москвы, а также на дому или в других местах выездными бригадами вакцинации медицинских организаций государственной столичной системы здравоохранения.

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