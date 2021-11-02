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Заслуженный пилот России рассказал об опасности тумана при посадке самолета

Lenta.ruиещё 8
52 минуты назад

Заслуженный пилот России рассказал об опасности тумана при посадке самолета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Заслуженный пилот России Юрий Сытник объяснил опасность тумана при посадке воздушного судна — самолет может приземлиться мимо взлетно-посадочной полосы. Его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

«Ничего не видно. Полосу не видно. Можно сесть рядом с полосой, можно на рулежку сесть. Не видать вообще ничего», — заявил специалист и добавил, что в абсолютном числе случаев решение о посадке или уходе на запасной аэродром принимает командир корабля.

«Московские аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово — принимают 0 на 0. Если оборудование аэропорта работает, оборудование самолета и командир допущен к такому минимуму, то ничего страшного — они заходят на посадку в автоматическом режиме, и все хорошо», — рассказал пилот. Однако в случае отсутствия системы для автоматического захода в воздушной гавани или в самолете, либо в условиях неподготовленности членов экипажа, авиалайнер уходит на запасной аэродром и ожидает улучшения погодных условий.

По словам Сытника, около 30 процентов летчиков побаиваются тумана и чувствуют себя некомфортно, 30 процентов испытывают азарт и хотят продемонстрировать свое мастерство. При этом, по его мнению, еще 40 процентов — это самые хорошие летчики, которые никогда не допустят инцидента.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах из-за тумана произошла массовая отмена и задержка более 177 рейсов. Во Внуково задержаны 47 самолетов, 4 отменены, в Шереметьево — 40 и 15 рейсов соответственно. В Домодедово известно об изменении времени вылета 56 рейсов, еще 15 были отменены.

Новости Москвы,Юрий Сытник,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,РЕН ТВ,
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