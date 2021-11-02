Специалисты отремонтировали железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

В музее-заповеднике «Царицыно» отремонтировали пешеходный мост. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Царицынская Плотина — это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия. Поэтому до начала работ специалисты внимательно изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста», — рассказал Петр Бирюков.

По его словам, капремонт был необходим из-за частичного разрушения бетонных элементов конструкции и облицовки, а также из-за нарушения гидроизоляции.

Работы велись с августа этого года. Специалисты отремонтировали железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста.

«Для сохранения экологии парка и комфорта отдыхающих специальная строительная техника не применялась, резка гранитного камня и другие аналогичные работы проводились за пределами музея-заповедника», — добавил Петр Бирюков.

На время ремонта мост полностью не закрывался — одна сторона всегда оставалась свободной для пешеходов.