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Трамвайное депо появится на юге Москвы

РИАМОиещё 3
1 час назад

Градостроительно-земельная комиссия Москвы внесла изменения в правила землепользования и застройки города в отношении территории на Дорожной улице, согласно которым здесь построят трамвайное депо, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Трамвайное депо появится на юге Москвы
Фото:  РИАМО, Пелагия Тихонова РИАМО, Пелагия Тихонова

В составе депо появятся кафе, гаражи, автомойки, коммунальные и другие инфраструктурные объекты. Суммарная поэтажная площадь депо может составить около 108 тыс. кв. м. Финансирование строительства обеспечат за счет средств городской адресной инвестпрограммы.

Сейчас на рассматриваемой территории площадью 10,85 га находятся производственные помещения.

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