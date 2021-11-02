Трамвайное депо появится на юге Москвы

Градостроительно-земельная комиссия Москвы внесла изменения в правила землепользования и застройки города в отношении территории на Дорожной улице, согласно которым здесь построят трамвайное депо, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В составе депо появятся кафе, гаражи, автомойки, коммунальные и другие инфраструктурные объекты. Суммарная поэтажная площадь депо может составить около 108 тыс. кв. м. Финансирование строительства обеспечат за счет средств городской адресной инвестпрограммы.