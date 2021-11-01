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Туман в Москве показали из кабины самолета

Вероника Полынина
1 час назад

Пилоты самолета засняли на видео туман на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево. Запись публикует «Мослента».

Ранее МЧС России выпустило предупреждение о тумане в Москве. Видимость на дорогах может ограничиваться 200 метрами.

Предупреждение действует до 10 утра вторника, 2 ноября.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов утра 02 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении.

Из-за тумана в московских аэропортах несколько рейсов были задержаны или отменены.

Новости Москвы,Видео,Аэропорт Шереметьево,Росгидромет,МЧС,Мослента,
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