Туман в Москве показали из кабины самолета

Пилоты самолета засняли на видео туман на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево. Запись публикует «Мослента».
Ранее МЧС России выпустило предупреждение о тумане в Москве. Видимость на дорогах может ограничиваться 200 метрами.
Предупреждение действует до 10 утра вторника, 2 ноября.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов утра 02 ноября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров», - говорится в сообщении.
Из-за тумана в московских аэропортах несколько рейсов были задержаны или отменены.