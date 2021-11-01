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Три новые станции велопроката появились в Измайлове

Москва24иещё 1
39 минут назад

Три новые станции велопроката появились в столичном районе Измайлово. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Три новые станции велопроката появились в Измайлове
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Уже сейчас жители Измайлова могут ездить по осенней Москве, а в следующем году – открыть велосезон одними из первых, так как у них уже будут действующие станции", – отмечается в сообщении.

Взять велосипед в аренду можно по адресам Измайловский проспект, 53А, строение 1, Измайловское шоссе, 69Д, строение 2, вблизи выхода 1 со станции метро "Партизанская" и улица Ибрагимова, 32.

Ранее сообщалось, что в Москве сезон велопроката продлили до 30 ноября. Однако с 1 ноября арендовать можно только механические велосипеды.

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