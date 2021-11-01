Музей-заповедник «Царицыно» покажет концерт «Век танго» онлайн

Музей-заповедник «Царицыно» 2 ноября приглашает слушателей на свои страницы в социальные сети. Здесь в рамках цикла «Посольские вечера в Царицыно» состоится онлайн-трансляция концерт «Век танго». Вечер посвящен Аргентине и приурочен к 100-летию со дня рождения композитора Астора Пьяццоллы.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва Анна Быкова / Вечерняя Москва

Зрители услышат некоторые из лучших произведений Пьяццоллы, в том числе завершающее программу «Танго свободы», относящееся к самым известным сочинениям композитора.

В афише также произведения других авторов — в живом звучании бандонеона, скрипки, рояля и контрабаса.

В концерте примет участие танцевальная пара Хуана и Лизы Розалес.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

С 4 по 14 ноября Илья Авербух зовет московскую публику на премьеру спектакля «Анна Каренина». Ледовое шоу состоится во дворце спорта «Лужники».