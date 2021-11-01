В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.69
Войти в почту

Музей-заповедник «Царицыно» покажет концерт «Век танго» онлайн

Вечерняя Москва
1 час назад

Музей-заповедник «Царицыно» 2 ноября приглашает слушателей на свои страницы в социальные сети. Здесь в рамках цикла «Посольские вечера в Царицыно» состоится онлайн-трансляция концерт «Век танго». Вечер посвящен Аргентине и приурочен к 100-летию со дня рождения композитора Астора Пьяццоллы.

Музей-заповедник «Царицыно» покажет концерт «Век танго» онлайн
Фото:  Анна Быкова / Вечерняя Москва Анна Быкова / Вечерняя Москва

Зрители услышат некоторые из лучших произведений Пьяццоллы, в том числе завершающее программу «Танго свободы», относящееся к самым известным сочинениям композитора.

В афише также произведения других авторов — в живом звучании бандонеона, скрипки, рояля и контрабаса.

В концерте примет участие танцевальная пара Хуана и Лизы Розалес.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

С 4 по 14 ноября Илья Авербух зовет московскую публику на премьеру спектакля «Анна Каренина». Ледовое шоу состоится во дворце спорта «Лужники».

«Анна Каренина» на льду — это неожиданные режиссерские решения, потрясающая музыка и экстравагантные костюмы. Лучшие фигуристы мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами и перенесут зрителей во времена салонов и скачек, балов и спиритических сеансов, любви и страсти.

Новости Москвы,Анна Каренина,Илья Авербух,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители