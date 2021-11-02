В городе начали работу пункты обогрева для бездомных

Замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина сообщила, что с 1 ноября в городе заработали 5 автобусов службы «Социальный патруль», где бездомные люди могут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду.
Автобусы будут в круглосуточном режиме работать возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.
Другие автобусы «Социального патруля» круглые сутки будут передвигаться по улицам Москвы, а также выезжать на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку.
В сообщении, размещенном на официальном портале мэра и правительства Москвы, отмечается, что сотрудники патруля также могут предложить нуждающимся отправиться в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки, где им предоставят ночлег, а специалисты помогут оформить регистрацию, пенсионные выплаты, группу инвалидности и получить другие социальные услуги.
«Социальный патруль» будет работать в усиленном режиме до 31 марта 2022 года. Для помощи бездомным необходимо звонить по номерам «Социального патруля» 8 (499) 357-01-80, 8 (495) 720-15-08 или на единый номер 112.