Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе по-прежнему остается непростой. Слова градоначальника привел ТАСС.
Собянин отметил, что за последнюю неделю в столице госпитализировали около 10 тысяч тяжело заболевших COVID-19 пациентов. Мэр подчеркнул, что, несмотря на некоторое снижение коронавирусной динамики, об улучшении ситуации пока речи не идет.
Ранее мэр заявил о росте вакцинации в целях профилактики COVID-19 в городе в четыре-пять раз по сравнению с августовскими показателями текущего года. Кроме того, по словам Собянина, больший объем вакцинации пришелся на нерабочие дни.