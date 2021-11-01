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Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Мослента
12 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе по-прежнему остается непростой. Слова градоначальника привел ТАСС.

Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собянин отметил, что за последнюю неделю в столице госпитализировали около 10 тысяч тяжело заболевших COVID-19 пациентов. Мэр подчеркнул, что, несмотря на некоторое снижение коронавирусной динамики, об улучшении ситуации пока речи не идет.

Ранее мэр заявил о росте вакцинации в целях профилактики COVID-19 в городе в четыре-пять раз по сравнению с августовскими показателями текущего года. Кроме того, по словам Собянина, больший объем вакцинации пришелся на нерабочие дни.

Новости Москвы,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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