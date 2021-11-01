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Аэроэкспрессы готовят к работе в зимний сезон

РИАМОиещё 1
34 минуты назад

Компания «Аэроэкспресс» проводит плановую подготовку подвижного состава и терминалов к работе зимой, сообщает пресс-служба компании.

Аэроэкспрессы готовят к работе в зимний сезон
Фото: пресс-служба «Аэроэкспресса»пресс-служба «Аэроэкспресса»

Такая проверка позволяет обеспечить в поездах надежность, безопасность и комфорт для пассажиров. В частности, при подготовке поездов к зиме работники проводят комиссионные осмотры. Также проверяются системы обеспечения микроклимата, уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей и многое другое.

Сотрудники компании особое внимание уделяют работоспособности автоматических систем обеззараживания воздуха в двухэтажных аэроэкспрессах.

Еще к зиме готовят терминалы, проверяют системы отопления и вентиляции, инвентарь и оборудование.

В аэроэкспрессах не менее 3 раз проводится влажная уборка с использованием сертифицированных дезинфицирующих средств. В частности, обрабатываются спинки кресел, подлокотники, откидные столики, дверные ручки, кнопки и многое другое.

Свыше 790 литров антисептического средства для рук заготовила компания для пассажиров. Дезинфекторы находятся в пассажирских зонах терминалов компании.

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