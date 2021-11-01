Москва готова отказаться от мигрантов на стройках

«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее. Где эти резервы? Первое - технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше - механизация процесса. Я работал в США, Великобритании, Швеции и т. д. Бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример - оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», - объяснил свою позицию Бочкарев, уточнив, что на ряде объектов уже проходит соответствующий эксперимент.