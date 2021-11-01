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В Москве появились загадочные таблички

Елена Прошина
9 часов назад

На остановках общественного транспорта в Москве появились загадочные таблички. Об этом сообщает группа «Москва» в Facebook.

В Москве появились загадочные таблички
Фото: ТАССТАСС
Мосгортранс

В пресс-службе столичного Дептранса, пояснили, что надписи созданы с целью напомнить жителям и гостям города о том, что каждый человек прекрасен и неповторим. Одни из надписей, которые повстречали москвичи: «На Таро надейся, а сам не плошай», «Завтра начинается сегодня», «Ты космос — это выше всего», «Дорогая вселенная, я стараюсь».

Специалисты ведомства подчеркнули, что иногда людям не хватает внутренней уверенности в себе, в том числе во времена ретроградного Меркурия.

В Сети комментаторы неоднозначно восприняли высказывания, расположившиеся на табличках. Часть пользователей посчитала, что в цитатах нет философии и смысла, а также назвали это лишней тратой бюджета. Другие оценили задумку и выразили свое одобрение.

Ранее сообщалось, что в рамках года искусства на остановках городского транспорта в столице расположились «ожившие» постеры с картинами, оригиналы которых хранятся в Третьяковской галерее и Пушкинском музее. Оживают сюжеты знаменитых произведений, если навести смартфон на QR-код.

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