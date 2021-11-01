На остановках общественного транспорта в Москве появились загадочные таблички. Об этом сообщает группа «Москва» в Facebook.

Фото: ТАСС ТАСС

Мосгортранс

В пресс-службе столичного Дептранса, пояснили, что надписи созданы с целью напомнить жителям и гостям города о том, что каждый человек прекрасен и неповторим. Одни из надписей, которые повстречали москвичи: «На Таро надейся, а сам не плошай», «Завтра начинается сегодня», «Ты космос — это выше всего», «Дорогая вселенная, я стараюсь».

Специалисты ведомства подчеркнули, что иногда людям не хватает внутренней уверенности в себе, в том числе во времена ретроградного Меркурия.

В Сети комментаторы неоднозначно восприняли высказывания, расположившиеся на табличках. Часть пользователей посчитала, что в цитатах нет философии и смысла, а также назвали это лишней тратой бюджета. Другие оценили задумку и выразили свое одобрение.