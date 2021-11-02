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Строящаяся станция метро «Лианозово» готова на четверть

Mos.ruиещё 7
38 минут назад

Бетонирование основных конструкций станционного комплекса выполнено более чем наполовину.

Строящаяся станция метро «Лианозово» готова на четверть
Фото: Проектное решениеПроектное решение

Станция метро «Лианозово», которая станет частью нового участка Люблинско-Дмитровской линии, готова на 25 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция “Лианозово” готова на четверть. Более чем наполовину выполнено бетонирование основных конструкций станционного комплекса, ведется гидроизоляция, завершаются земляные работы. Строится переход, который свяжет станцию с возводимым вестибюлем железнодорожной платформы Лианозово МЦД-1», — рассказал он.

В планах завершить до конца года проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Яхромская» и «Лианозово», а также тоннелей между станциями «Лианозово» и «Физтех». Остальные тоннели уже пройдены. Андрей Бочкарев отметил, что общая готовность нового участка салатовой ветки протяженностью 6,9 километра оценивается в 20 процентов.

Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект», подчеркнул, что на станции «Яхромская» специалисты уже занимаются инженерными коммуникациями, завершают работы по креплению котлована. Монолитные работы выполнены почти наполовину. «На станции “Физтех” идет устройство ограждающих конструкций котлована», — добавил он.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северного. Их жители смогут экономить в дороге до 20 минут. Кроме того, новый участок разгрузит автомагистрали (в первую очередь Дмитровское шоссе) и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

С 2011 года в городе было введено в эксплуатацию 177,3 километра линий, 90 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца.

Новости Москвы,Строительство,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
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