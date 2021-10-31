Огромную автомобильную пробку на трассе из Москвы в сторону Юга России засняли на видео. Ролик выложен в Telegram-канале паблика «Типичный Краснодар».

«Между Воронежем и Ростовом. Мы в Москву, а Москва вся на юга на время нерабочей недели», — комментирует автор видео.

Судя по всему, он запечатлел затор на трассе М4 «Дон».

В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни в связи эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В регионах местные власти имеют право увеличить это интервал по своему усмотрению, а также вводить различные ограничения для населения.

В частности, в Краснодарском крае приостанавливается проведение всех массовых спортивных и культурных мероприятий.

Местным жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции.