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Собянин заявил о росте вакцинированных в Москве

РИА "ФедералПресс"иещё 7
31 октября

«Мы видим, активно возобновилась вакцинация. Объем ее увеличился в четыре-пять раз по сравнению с периодом конца августа, когда она упала до минимальных значений», – заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». К настоящему времени число полностью вакцинированных в Москве составило 5 млн человек, первым компонентом привились 5,5 млн человек. Уровень коллективного иммунитета в городе оценивается в 62,7 %. Вакцинация представляет собой наиболее надежный способ защиты населения от пандемии коронавируса. При этом большая часть находящихся в стационарах пациентов, по данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, являются непривитыми от коронавируса. Доля же вакцинированных среди тяжелобольных россиян не превышает 0,03 %, пишет РИА Новости. По информации Роспотребнадзора, 30 октября в России зафиксировано свыше 40,2 тысячи новых заболевших коронавирусом. В целом с начала пандемии заразились почти 8,5 млн граждан России, выздоровели 7,3 млн больных. Умерли около 237,4 тысячи человек. Фото: kotlovka.mos.ru

Собянин заявил о росте вакцинированных в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новости Москвы,COVID-19,Сергей Собянин,РИА Новости,
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