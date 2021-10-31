Расписание автобусов в Москве изменится с 1 ноября

В Москве в осенне–зимний период изменится время работы маршрутов, следующих до кладбищ. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Маршрут № 706 «Метро «Выхино» — 2-й Московский крематорий» будет работать ежедневно с 8:15 до 16:42. В вечернее время организуются рейсы от 2-го Московского крематория в 17:00, 17:35 и 18:05. До 8:30 и после 16:40 автобусы № 706 следуют от метро «Выхино» до остановки «Улица Новокосинская, 51».

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Маршрут № 510 «Метро «Домодедовская» — Домодедовское кладбище» будет работать ежедневно с 8:30 до 16:00. Маршрут Д по территории Домодедовского кладбища будет работать ежедневно с 9:03 до 16:00.

На маршруте № 723 будут действовать укороченные рейсы «Метро «Новокосино» — 2-й Московский крематорий» будут работать под № 723к по выходным дням с 8:19 до 16:00. Маршрут № 741 «Метро «Тушинская» — Митинское кладбище» будет работать ежедневно с 8:30 до 16:00. В вечернее время на маршруте организуются фиксированные рейсы от Митинского кладбища в 16:30 и 17:30.

Маршрут № 760 «Метро «Щелковская» — 2-й Московский крематорий» будет работать ежедневно с 8:16 до 16:00. До 8:16 и после 15:30 автобусы № 760 следуют от метро «Щелковская» до МФЦ Новокосино.

На маршруте № 600 «Метро «Теплый Стан» — Метро «Саларьево» изменяется время заезда к центральной и западной территориям Хованского кладбища. Автобусы будут делать заезд к этим территориям ежедневно с 8:30 до 16:30.

Маршрут № 819 «Улица Академика Янгеля — Метро «Аннино» — Щербинское кладбище» будет работать ежедневно с 8:30 до 16:00. Дополнительно организованы фиксированные рейсы от конечной остановки «Улица Академика Янгеля» в 7:21, от Щербинского кладбища в 17:10, передает Агенство городских новостей «Москва».

Маршрут № 865 «Метро «Планерная» — Перепечинское кладбище» будет работать ежедневно с 8:30 до 16:00. До 8:30 и после 16:00 автобусы будут работать на участке от метро «Планерная» до улицы Комсомольская.