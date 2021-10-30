В РПЦ с опаской отнеслись к системе Face Pay в подземке

«Опасность здесь, конечно, заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много», — уточнил представитель РПЦ.