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В РПЦ с опаской отнеслись к системе Face Pay в московской подземке

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что с введением системы оплаты Face Pay в Московском метрополитене для пассажиров есть ряд опасностей. Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона.

В РПЦ с опаской отнеслись к системе Face Pay в подземке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Опасность здесь, конечно, заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много», — уточнил представитель РПЦ.

Священнослужитель считает, что использование данной системы, когда человек оплачивает проезд «лицом», должно быть на добровольной основе.

«Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать. Но если человек не готов это делать, то должны сохраняться альтернативные формы оплаты», — подчеркнул Иларион.

Оплатить проезд в подземке столицы по технологии Face Pay стало возможным с 15 октября. Опция доступна на всех ветках и линия метро Москвы.

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