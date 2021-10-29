Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РЕН ТВ» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. Суббота выдастся теплой, в воскресенье — возможны осадки.

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«Завтра, в Москве ожидается теплая погода. Температура воздуха превысит норму примерно на 6-7 градусов и составит плюс 12-14 градусов днем, что больше соответствует началу третьей декады сентября. В воскресенье же возможны осадки в виде дождя или мокрого снега», — рассказал Вильфанд.

По его словам, температура воздуха ночью 30 октября также будет плюсовой — 7-9 градусов. Кроме того, ветряная и промозглая погода 31 октября «создаст ощущение, что температура еще ниже».

При этом первый день ноября пройдет без осадков, но с высоким атмосферным давлением до 760 миллиметров ртутного столба и низкой температурой воздуха — минус 1-6 ночью и плюс 2-3 днем.