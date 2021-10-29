Дети стали чаще умирать от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении детской смертности от коронавируса в столице, пишет «Интерфакс».

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«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» (ВГТРК).

Он добавил, что в столичных клиниках для детей, имеющих хронические заболевания, нарушающие работу иммунной системы, введены новые протоколы лечения, а также новый перечень препаратов, который рекомендовал клинический комитет Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в год около 1 тыс. детей в столице заболевают коронавирусом, около 20-30 из них попадают на лечение в больницы. За весь период пандемии в столице коронавирусом заразились около 200 тыс. детей.

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова ранее отметила, что у каждого третьего ребенка после коронавируса фиксируются когнитивные нарушения, пишет «Российская газета».