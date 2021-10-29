Более 30 спортивных объектов откроют в Москве к 2025 году

«В частности, свои двери откроют теннисный клуб и Международные центры самбо и бокса в Лужниках, серфинг-парк «Волна» в Мневниках, Ледовый дворец для Центра спорта и образования «Самбо-70», спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной воркаут в Некрасовке, а также Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча», — рассказал Андрей Бочкарёв.