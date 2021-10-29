Более 30 спортивных объектов откроют в Москве к 2025 году

До конца 2024 года в столице планируется построить 31 спортивный объект с 37 бассейнами, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.
«До конца 2024 года планируется построить 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, 7 специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн. Всего в этих объектах разместятся 37 бассейнов», — сказал Рафик Загрутдинов.
В свою очередь, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв отметил, что среди строящихся объектов как крупные знаковые объекты для профессионального занятия спортом, так и районные центры для всех горожан.
«В частности, свои двери откроют теннисный клуб и Международные центры самбо и бокса в Лужниках, серфинг-парк «Волна» в Мневниках, Ледовый дворец для Центра спорта и образования «Самбо-70», спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной воркаут в Некрасовке, а также Дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России им. Хуана Антонио Самаранча», — рассказал Андрей Бочкарёв.