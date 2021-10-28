Заммэра Москвы сообщила о росте заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, фиксируется рост заболеваемости. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова . Однако темпы роста заболеваемости постепенно начинают снижаться.

«Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. Четыре дня прошедшие показывают, что хоть и немного снижаются темпы, но, в любом случае, заболеваемость растет», - сказала заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

При этом в столице ежедневно выявляют около тысячи детей , заразившихся COVID-19.

Ранее Ракова сообщила, что число заболевших коронавирусом школьников в Москве увеличилось на 42%. При этом решение о карантине для класса в столице будет приниматься после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов или же положительного ПЦР-теста.