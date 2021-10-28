Заммэра Москвы сообщила о росте заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, фиксируется рост заболеваемости. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Однако темпы роста заболеваемости постепенно начинают снижаться.
«Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. Четыре дня прошедшие показывают, что хоть и немного снижаются темпы, но, в любом случае, заболеваемость растет», - сказала заммэра в эфире телеканала «Россия 24».
При этом в столице ежедневно выявляют около тысячи детей, заразившихся COVID-19.
Ранее Ракова сообщила, что число заболевших коронавирусом школьников в Москве увеличилось на 42%. При этом решение о карантине для класса в столице будет приниматься после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов или же положительного ПЦР-теста.