В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.18
Войти в почту

Заммэра Москвы сообщила о росте заболеваемости COVID-19

ТК «Звезда»иещё 7
15 минут назад

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, фиксируется рост заболеваемости. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Однако темпы роста заболеваемости постепенно начинают снижаться.

Заммэра Москвы сообщила о росте заболеваемости COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. Четыре дня прошедшие показывают, что хоть и немного снижаются темпы, но, в любом случае, заболеваемость растет», - сказала заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

При этом в столице ежедневно выявляют около тысячи детей, заразившихся COVID-19.

Ранее Ракова сообщила, что число заболевших коронавирусом школьников в Москве увеличилось на 42%. При этом решение о карантине для класса в столице будет приниматься после получения ребенком двух положительных экспресс-тестов или же положительного ПЦР-теста.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители