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Москвичи нашли альтернативу закрытым ресторанам

Мослентаиещё 1
6 часов назад

Москвичи нашли альтернативу ресторанам, закрытым на время нерабочих дней. Фото, сделанное у Дворца Молодежи в Хамовниках, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». На нем изображены клиенты ресторана быстрого питания, которые устроились на обед вдоль балкона Дворца, выставив на парапет бумажные пакеты с едой.

Москвичи нашли альтернативу закрытым ресторанам
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»Telegram-канал «Осторожно, новости»

В четверг, 28 октября, в Москве начался период нерабочих дней в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Во время действия дополнительных ограничений столичные рестораны могут работать только навынос.

Ранее сообщалось, что пожилым москвичам в период нерабочих дней продукты будут доставлять волонтеры.

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