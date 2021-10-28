Москвичи нашли альтернативу закрытым ресторанам

Москвичи нашли альтернативу ресторанам, закрытым на время нерабочих дней. Фото, сделанное у Дворца Молодежи в Хамовниках, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». На нем изображены клиенты ресторана быстрого питания, которые устроились на обед вдоль балкона Дворца, выставив на парапет бумажные пакеты с едой.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости» Telegram-канал «Осторожно, новости»

В четверг, 28 октября, в Москве начался период нерабочих дней в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Во время действия дополнительных ограничений столичные рестораны могут работать только навынос.