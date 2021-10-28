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Средняя зарплата учителей в Москве достигла 122 тыс. рублей

ТАСС
31 минуту назад

Средняя заработная плата учителей в столичных школах возросла до 122 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента образования Москвы Александр Молотков.

Средняя зарплата учителей в Москве достигла 122 тыс. рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На сегодняшний день, по итогам девяти месяцев [текущего года], средняя заработная плата учительская - 122 тыс. рублей, при этом <...> у нас порядка 3,5 - 4 тыс. учителей получают зарплату среднемесячную свыше 150 тыс. рублей. Это вполне достойная зарплата, соответствующая статусу московского учителя", - сказал Молотков в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию.

Он отметил, что также столичные учителя получают ряд надбавок и выплат.

"Это выплаты за классное руководство, как городские, так и федеральные, это выплаты за участие в развитии московской электронной школы и гранты за создание контента для нее, это отдельные выплаты довольно внушительных размеров, но при этом предъявляются требования по высокому качеству контента, который учителя создают и размещают в МЭШ, и по востребованности этого контента", - заключил Молотков.

26 августа Молотков сказал ТАСС, что минимальная зарплата учителя при условии работы на полную нагрузку составляла 78 тыс. рублей, а средняя зарплата по городу - 117 тыс. рублей.

Новости Москвы,Мосгордума,ИТАР-ТАСС,
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