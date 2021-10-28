Средняя зарплата учителей в Москве достигла 122 тыс. рублей

"Это выплаты за классное руководство, как городские, так и федеральные, это выплаты за участие в развитии московской электронной школы и гранты за создание контента для нее, это отдельные выплаты довольно внушительных размеров, но при этом предъявляются требования по высокому качеству контента, который учителя создают и размещают в МЭШ, и по востребованности этого контента", - заключил Молотков.