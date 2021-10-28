Московское метро опустело в нерабочие дни

Число людей в столичном метро уменьшилось с наступлением нерабочих дней. Видео из опустевшего транспорта опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Фото: Telegram-канал «Москвач» Telegram-канал «Москвач»

На кадрах видно, что все сидячие места в поезде заняты, однако в проходах стоит мало пассажиров, а по вагонам можно свободно пройти. Автор записи отметил, что ролик был снят в утренний час пик.

В комментариях подписчики канала при этом отметили, что не заметили особой разницы на ветках, которыми обычно пользуются. «Полные были и метро, и автобусы», «Калининская как обычно забита была»,— написали они.

Некоторые пользователи предположили, что многие россияне во время длинных выходных пересели за руль. «На дорогах машин больше, чем обычно! Или все на дачу ринулись, или все курьерами работать начали», — отметил один из юзеров. Другая девушка в комментариях подтвердила, что многие москвичи действительно уехали за город.