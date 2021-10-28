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Москву ждет рекордное за 50 лет потепление

Daily Storm
1 час назад

В выходные температура воздуха в столице поднимется до 12-14 градусов тепла. Последний раз такие температурные значения осенью были зафиксированы полвека назад. В субботу обойдется без осадков, выглянет солнце, а утром столбики термометра поднимаются до 5-7 градусов. В воскресенье солнца будет больше.

Москву ждет рекордное за 50 лет потепление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К грядущим выходным небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей средней полосы России. Самой тёплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее плюс 5-7 градусов, а днем воздух сумеет прогреться до плюс 12-14, а в столичном регионе — до плюс 10-15 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября», — сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мало того, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его — в 1967 году на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали плюс 14,5 градусов», — добавил специалист.

В воскресенье, как и в субботу, москвичей ждет теплая погода:

«В воскресенье солнца будет больше, но из-за увеличения суточного хода температуры, станет на пару градусов свежее, ночью от плюс 3 до плюс 5 градусов, днем плюс 10-12. Первая половина следующей недели тоже будет сухой, показания барометров и термометров начнут медленно понижаться, но все равно температурные значения будут отставать от климатического календаря на целых 3 недели», — заключил собеседник агентства.

Тишковец также сообщил, что температура воздуха в конце октября нагревается до 10 градусов не чаще, чем 9-10 раз за последние 73 года. В течение пяти дней регион ждет устойчивый период относительно солнечной, сухой и теплой погоды и может даже возникнуть иллюзия бабьего лета.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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