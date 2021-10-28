Москву ждет рекордное за 50 лет потепление

«К грядущим выходным небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей средней полосы России. Самой тёплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее плюс 5-7 градусов, а днем воздух сумеет прогреться до плюс 12-14, а в столичном регионе — до плюс 10-15 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября», — сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.