Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении

В выходные погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления. Затем до 7 ноября ожидается достаточно комфортная погода, но с повышенным атмосферным давлением. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

— Самые ощутимые скачки атмосферного давления будут 28 и 29 октября. А так в течение всех последующих дней фон атмосферного давления в Москве сохранится высоким. Он будет на 7–10 единиц выше нормы, — отметила специалист.

Осенью россияне, у которых есть сердечно-сосудистые патологии, могут страдать от метеочувствительности. К ее симптомам относят головную боль, в некоторых случаях слабость. Чтобы укрепить свои сосуды, врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала их тренировать с помощью контрастного душа. Также россиянам следует одеваться по погоде, считает специалист.

В последние выходные октября температура воздуха днем в столице будет держаться на отметке плюс 11–13 градусов. А уже в первых числах ноября в городе заметно потеплеет — температура опустится до плюс 9 градусов.