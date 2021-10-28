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Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении

Вечерняя Москваиещё 2
34 минуты назад

В выходные погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления. Затем до 7 ноября ожидается достаточно комфортная погода, но с повышенным атмосферным давлением. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— Самые ощутимые скачки атмосферного давления будут 28 и 29 октября. А так в течение всех последующих дней фон атмосферного давления в Москве сохранится высоким. Он будет на 7–10 единиц выше нормы, — отметила специалист.

Осенью россияне, у которых есть сердечно-сосудистые патологии, могут страдать от метеочувствительности. К ее симптомам относят головную боль, в некоторых случаях слабость. Чтобы укрепить свои сосуды, врач-кардиолог Юлия Маршинцева посоветовала их тренировать с помощью контрастного душа. Также россиянам следует одеваться по погоде, считает специалист.

В последние выходные октября температура воздуха днем в столице будет держаться на отметке плюс 11–13 градусов. А уже в первых числах ноября в городе заметно потеплеет — температура опустится до плюс 9 градусов.

По прогнозам синоптиков, зимняя погода с устойчивым снежным покровом установится в Москве не раньше конца ноября. Согласно данным Гидрометцентра, в следующем месяце показатель термометра может опуститься до минус 15 градусов ночью. Днем температурный диапазон будет в районе минус 1–6 градусов.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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