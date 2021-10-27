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Оперштаб ответил на вопросы москвичей о выходных с 28 октября по 7 ноября

Lenta.ru
11 минут назад

Москвичам ответили на вопросы о выходных с 28 октября по 7 ноября. Ответы опубликованы в Telegram-канале оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Оперштаб ответил на вопросы москвичей о выходных днях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Говоря о продолжительности выходных, в оперштабе отметили, что срок в 11 дней выбран потому, что инкубационный период «дельта»-штамма длится около пяти дней, таким образом нерабочие время в Москве покроет два таких периода.

Выходные дни распространяются на все столичные предприятия, исключение составляют организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры. Будут закрыты школы и детские сады, в последних организуют дежурные группы. При этом столичные медучреждения будут работать в обычном режиме, а стоматологии будут оказывать только неотложную помощь. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования продолжат работу.

Также будут работать продуктовые магазины, остальные торговые точки закроются. Эти меры коснутся и ресторанов, они смогут реализовывать только еду навынос или на доставку. Салоны красоты, солярии, бани, фитнес-клубы и бассейны, химчистки и прачечные в период нерабочих дней приостановят свою деятельность, отметили в оперштабе.

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В этот период в Москве не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия: концерты, футбольные матчи. В оперштабе отметили, что также будут закрыты кинотеатры, цирки и зоопарки.

При этом жители смогут гулять в парках и на детских площадках. Ограничения коснутся только детских игровых комнат и центров в помещениях. Общественный транспорт в столице будет ходить в обычном режиме, в том числе будут действовать транспортные карты школьников. С 8 ноября карты для проезда москвичей старше 60 лет без прививки заблокируют.

Часть центров госуслуг «Мои документы» будет оказывать некоторые услуги, среди них расторжение брака по ранее поданным заявления и регистрации смерти.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не планируется введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом.
Новости Москвы,Дмитрий Песков,ГИБДД,
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