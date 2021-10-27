Нерабочие дни: ответы на основные вопросы

Нерабочие дни — один из эффективных способов быстрого снижения темпов роста заболеваемости COVID-19, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Москве нерабочими. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин в связи с тем, что в городе складывается напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

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Как показывает опыт, нерабочие дни являются одним из самых эффективных способов снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания.

На кого распространяется указ о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября?

На все предприятия и организации на территории Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом Президента Российской Федерации.

Будут ли больницы и поликлиники оказывать плановую помощь?

Все медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую медицинскую помощь в обычном режиме. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Будут ли работать стоматологические клиники?

Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь.

Будут ли работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования в центрах госуслуг и торговых центрах?

Да, в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, вакцинация и проведение экспресс-тестирования в торговых центрах и центрах госуслуг «Мои документы» продолжатся. График работы пунктов вакцинации можно найти на портале mos.ru.

Будут ли закрыты мелкие продуктовые магазины шаговой доступности?

Продуктовые магазины, в том числе магазины шаговой доступности, аптеки и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30 процентов от ассортимента, продолжат работать в обычном режиме.

Какие еще магазины продолжат работать?

Во время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30 процентов от ассортимента. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.

Будут ли работать, например, магазины строительных материалов, цветочные и другие непродовольственные магазины?

В обычном режиме в «длинные» выходные продолжат работу продуктовые магазины и магазины, имеющие в ассортименте минимум 30 процентов продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, остальные смогут продавать товары дистанционно, в том числе с помощью доставки.

Будет ли оказываться социальная помощь?

Горожане старшего поколения и люди с хроническими заболеваниями могут обратиться на горячую линию комплекса социального развития по телефону: +7 495 870-45-09. После получения заявки социальные помощники принесут на дом нужные товары первой необходимости, продукты и лекарства.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости жителям города старше 60 лет, соблюдающим домашний режим. Москвичи, которым в нерабочие дни будет необходима помощь, могут оставить заявку по телефону горячей линии: +7 800 200-34-11.

Будут ли работать кафе и рестораны?

Нет, они будут открыты только для продажи блюд навынос, а также смогут осуществлять доставку. Принимать посетителей смогут только рестораны при гостиницах и хостелах, а также корпоративные столовые и буфеты. Важное условие — они будут доступны только постояльцам и сотрудникам.

Как будут работать школы и детские сады?

Городские, федеральные и частные школы, а также школы дополнительного и спортивного образования с 28 октября по 7 ноября уходят на каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будут организованы дежурные группы.

Будет ли организовано детское питание для льготников в школах?

У 90 процентов московских школьников период с 28 октября по 7 ноября и так приходится на осенние каникулы. Выдача продуктовых наборов во время каникул не предусмотрена.

Разрешены ли организованные автобусные экскурсии для детей (поездки в другой город) в связи с эпидемиологической ситуацией?

Запрета на передвижение между городами нет. Однако нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября введены в Москве для снижения уровня распространения коронавируса, то есть от поездок в места массового скопления людей рекомендуется воздержаться. При этом в большинстве регионов России также вводятся ограничительные меры, которые могут не позволить осуществить запланированные мероприятия.

Будут ли работать центры госуслуг «Мои документы» и загсы?

С 28 октября по 7 ноября получить госуслуги в Москве можно будет в онлайн-режиме на портале mos.ru. Очно в 25 дежурных центрах «Мои документы» будут оказывать услуги только по регистрации смерти и расторжению брака (по ранее поданным заявлениям). Получить свидетельство о рождении ребенка можно будет в роддоме. Если на время действия ограничений выпадет дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на 11 дней.

Регистрация брака в период нерабочих дней будет проходить в неторжественной обстановке без гостей и фотографов. Ношение масок при этом остается обязательным.

Как будут работать АЗС?

В прежнем режиме. Автозаправки будут открыты с 28 октября по 7 ноября. Бензин, дизельное и газомоторное топливо включены в перечень товаров первой необходимости.

Будут ли работать салоны красоты с медицинской лицензией (косметологические)?

Нет. С 28 октября по 7 ноября не будут работать салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Плановую помощь продолжат оказывать медицинские организации. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы?

Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней.

Какие выплаты и компенсации могут получить компании и предприниматели?

Столичный бизнес может рассчитывать на поддержку по нескольким направлениям — город предоставляет 17 видов субсидий и грантов. До 31 октября ведется прием заявок по 10 из них. Предприниматели могут компенсировать расходы на работу с маркетплейсами, сервисами доставки еды, рекламу в интернете, участие в выставках и фестивалях, приобретение и лизинг оборудования, уплату процентов по кредитам для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, а также обратиться за выплатами для экспортеров, франчайзи, гостиниц, социальных предприятий, организаций сферы общепита, образования и досуга. До 7 ноября продлен прием заявок на получение выплат за соблюдение ограничительных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, с 28 октября по 1 декабря кафе и рестораны, которые выполнили требование о вакцинации 60 процентов сотрудников от COVID-19 до 15 августа, могут получить гранты. Заведения общепита могут полностью компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг за третий квартал этого года.

Подать заявки на все виды финансовой поддержки можно на сайте Московского инновационного кластера. Подробная информация о субсидиях и грантах для предпринимателей размещена на сайте. Прием обращений будет вестись и в нерабочие дни в онлайн-режиме.

Еще запущена программа льготного кредитования для крупных работодателей столицы, а также продолжает действовать аналогичная программа поддержки для малого и среднего бизнеса. А Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы предоставляет гарантийную поддержку.

Можно ли будет гулять в парках и на детских площадках?

Жители, как обычно, смогут гулять в парках и на детских площадках. Ограничения будут действовать для детских игровых центров и комнат в помещениях, в том числе в торговых центрах. Кроме того, будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки (за исключением территорий, расположенных на улице).

Будут ли проводиться какие-то мероприятия для детей?

В музеях будут проходить школьные экскурсии по предварительной записи, а также экскурсии для семей, которые приобрели электронные билеты и путевки. Вход в музеи для посетителей старше 18 лет возможен при наличии QR-кодов и защитных масок.

В театры зрители до 18 лет, не имеющие QR-кода, смогут попасть в сопровождении родителей или законных представителей, предъявивших QR-код. Если у ребенка есть QR-код, то сопровождение не нужно.

В парках досуговая программа на неделю с 1 по 7 ноября, а также программа ко Дню народного единства пройдут в онлайн-формате.

Будут ли проводиться во время нерабочих дней концерты и спортивные мероприятия (футбольные матчи)?

Массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в это время проводиться не будут. Исключение — мероприятия, проводимые по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

Будут ли компенсировать деньги за билеты на отмененные мероприятия?

Мероприятия в библиотеках, культурных центрах и парках, подведомственных столичному Департаменту культуры будут перенесены или отменены. Проданные билеты подлежат возврату только во втором случае, то есть в случае отмены.

Если мероприятие в театрах и музеях переносится на другую дату, то можно вернуть полную стоимость билета.

Условия возврата билетов при невозможности предоставления QR-кода прописаны на официальных сайтах театров.

Концертные залы и цирк, подведомственные Департаменту культуры, отменили свои мероприятия. Проводится стопроцентный возврат стоимости билетов.

Будут ли работать кинотеатры так же, как театры и музеи, то есть при 50 процентах заполняемости зала и с QR-кодами?

Нет, работа кинотеатров с 28 октября по 7 ноября временно приостанавливается. Также будут закрыты концертные залы, цирки, учреждения культурно-досугового типа и библиотеки.

Кто из сотрудников может находиться на работе?

Находиться на работе могут сотрудники, обеспечивающие охрану и содержание указанных объектов, обеспечивающие поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, обеспечивающие начисление и выплату заработной платы.

Будут ли работать средства массовой информации?

В соответствии с указом Президента Российской Федерации ограничения не распространяются на непрерывно действующие организации, к которым относятся редакции регулярных СМИ. При этом такие редакции должны минимизировать присутствие на рабочих местах сотрудников, не задействованных непосредственно в выпуске оперативных информационных материалов.

Предусмотрен ли штраф для организаций, которые не приостановят работу?

Да. Если организация продолжит работу несмотря на то, что должна была приостановить деятельность в соответствии с указом Мэра Москвы, то предприятие понесет административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей — это штраф в размере от 50 тысяч до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, сумма штрафа составит от 300 тысяч до миллиона рублей. Контролировать выполнение требований указа будут сотрудники Роспотребнадзора, полиции и Объединения административно-технических инспекций, префектур и районных управ.

Как будут работать метро и общественный наземный транспорт? Будут ли допускать пассажиров только с QR-кодами?

С 28 октября по 7 ноября в Москве не будут закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД продолжат работать в обычном режиме. При этом важно соблюдать все санитарные требования: носить маску или респиратор, соблюдать социальную дистанцию.

Будут ли работать карты школьников в транспорте во время каникул?

Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте.

Кому с 8 ноября будут блокировать транспортные карты?

С 8 ноября до улучшения ситуации с COVID-19 будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим (москвичи старше 60 лет и граждане любого возраста с хроническими заболеваниями). Однако блокировка карт москвича не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка карт москвича будет проводиться уже после вакцинации первым компонентом (либо если человек выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции).

Как горожане смогут продлить действие проездного билета, записанного на карту москвича?

Тем держателям карты москвича, которые оплачивают проезд частично, но не пользовались картой для проезда в период временных ограничений, действие транспортной карты продлят на то количество дней, на которое она была заблокирована. Для этого нужно обратиться в Московский метрополитен или Мосгортранс. Это стандартная возможность, которая вводилась и ранее, когда проезд по карте москвича временно приостанавливался на период действия ограничительных мер.

Картой москвича для проезда в общественном транспорте по-прежнему смогут пользоваться те, кто получил вакцину или переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев.

Чтобы активировать транспортное приложение карты москвича после вакцинации или перенесенного в течение последних шести месяцев COVID-19, куда-либо обращаться и предоставлять документы не потребуется. После того как сведения о прививке или перенесенном заболевании появятся в медицинских информационных системах, информация будет передана транспортным операторам, и возможность проезда по карте москвича будет возобновлена.

Будут ли заблокированы карты у вакцинированных москвичей старшего поколения?

Карты москвича с 8 ноября не будут блокировать тем гражданам из группы риска, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию (одним или двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной).

В течение ближайших двух недель москвичи из группы риска могут успеть сделать прививку и сохранить право на бесплатный или льготный проезд. В дальнейшем разблокировка социальных карт будет проводиться после вакцинации первым компонентом, а также если человек выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции.

Будут ли после 8 ноября заблокированы транспортные карты студентов и школьников?