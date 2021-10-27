В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 84.62
Войти в почту

В Москве зафиксировано 5 789 новых случаев заражения COVID-19

Вести Подмосковья
1 час назад

Telegram-канал «Оперштаб Москвы» предоставил новую статистику заболеваемости коронавирусом в столице. За сутки в городе выявили 5 789 новых заражений COVID-19. Госпитализировано 1 523 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 744 москвича. 91 пациент скончался. А 4 471 горожанин успешно выздоровел после лечения.

5 789 новых случаев COVID-19 выявили в столице
Фото: ТАССТАСС

По данным за 22 октября, первым компонентом вакцины против COVID-19 в Москве привились 5 330 629 человек. Полную вакцинацию прошли 4 894 357 горожан. Перед закрытием торговых центров на локдаун в местные прививочные пункты выстроились огромные очереди. Это наблюдается как в крупных комплексах («Европейский» на Киевской), так и районных торговых центрах на окраинах («Щука» на Щукинской). Коллективный иммунитет составляет 61,7%. Это чуть меньше подмосковного показателя 64,8%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье вдвое увеличились темпы вакцинации. Но до всплеска всеобщего интереса к прививке в регионе еще далеко. Во время предыдущих пиков за сутки прививались более 70 тысяч граждан.

Новости Москвы,Андрей Воробьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители