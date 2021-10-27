5 789 новых случаев COVID-19 выявили в столице

Telegram-канал «Оперштаб Москвы» предоставил новую статистику заболеваемости коронавирусом в столице. За сутки в городе выявили 5 789 новых заражений COVID-19. Госпитализировано 1 523 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 744 москвича. 91 пациент скончался. А 4 471 горожанин успешно выздоровел после лечения.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным за 22 октября, первым компонентом вакцины против COVID-19 в Москве привились 5 330 629 человек. Полную вакцинацию прошли 4 894 357 горожан. Перед закрытием торговых центров на локдаун в местные прививочные пункты выстроились огромные очереди. Это наблюдается как в крупных комплексах («Европейский» на Киевской), так и районных торговых центрах на окраинах («Щука» на Щукинской). Коллективный иммунитет составляет 61,7%. Это чуть меньше подмосковного показателя 64,8%.