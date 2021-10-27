Власти подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

В период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов, торгующих алкоголем, подтвердил пресс-секретарь департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров.

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По его словам, торговля алкоголем в эти дни регулируется указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября 2021 года № 62-УМ. В документе указано, что в период нерабочих дней должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%, передают «Известия».

Белозеров уточнил, что такие требования получают именно небольшие компании, а крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти требования.

Будет также приостановлена работа объектов розничной торговли, которые продают алкоголь дистанционным способом, в том числе с доставкой.